РИАМО - 4 дек. Станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена планируют открыть для пассажиров до конца этого года, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

«Строим станцию «Беломорская», надеюсь, что в ближайший месяц, до конца года постараемся ее запустить», - сказал Собянин в прямом эфире телеканала «ТВЦ».

Он напомнил, что сначала жители близлежащего района отказались от строительства станции «Беломорская», но изменили свое мнение после открытия конечной станции Замоскворецкой линии «Ховрино». «Беломорская» строится на действующем участке метро, что усложняет работу.

Станция метро «Беломорская» располагается в северной части Москвы вдоль одноименной улицы у ее пересечения со Смольной улицей.

В 2011 году правительство Москвы приняло решение о продлении Замоскворецкой линии метро от станции «Речной вокзал» до станции «Ховрино». Работы по строительству участка длиной 2,9 километра начались в августе 2013 года. Изначально на участке предполагалась станция «Беломорская», но в феврале 2014 года ее сооружение было приостановлено из-за высокой стоимости и сложности работ. Кроме того, против станции высказалась часть местных жителей.

Однако, как показали многочисленные встречи с людьми, гораздо больше местных жителей выступали за «Беломорскую». В этой связи мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства станции и ее открытии в максимально короткий срок. Работы возобновились в сентябре 2016 года.

Новая станция существенно улучшит транспортное обслуживание жителей Левобережного и Ховрина с общим населением свыше 140 тысяч человек.