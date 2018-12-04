РИАМО - 4 дек. Предоставление региональных льгот для пожилых людей не по времени выхода на пенсию, а по возрасту является справедливым решением, которое позволит смягчить переход к новому пенсионному возрасту, сообщил во вторник в прямом эфире телеканала «ТВЦ» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если бы женщина уходила на пять лет позднее на пенсию, не в 55 лет, а в 60, то, соответственно, она бы через пять лет и получала те льготы, которые полагаются пожилым людям в Москве, пенсионерам. Или мужчина, который ушел не в 60 лет, а в 62-65, льготы, которые сегодня получают москвичи при достижении 60 лет, они бы сдвигались. Для того, чтобы этого не происходило, мы приняли закон, по которому все московские льготы, касающиеся пожилых людей, они вступают в силу не по времени назначения пенсии, а по возрасту, таким образом, не зависимо от того, когда выходишь на пенсию, льготы начинают действовать по возрасту - 55 и 60 лет соответственно», - сказал Собянин.

Столичный градоначальник подчеркнул, что это решение является серьезным и справедливым.

«Потому что сам по себе переход такой непростой, и город должен был позаботиться о своих жителях, чтобы смягчить этот переход», - пояснил Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях пенсионной системы. Закон предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

До принятия закона Путин предложил субъектам РФ принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию, в том числе распространить существующие региональные льготы, предусмотренные для пенсионеров, на женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших возраста 60 лет. После в Москве приняли закон о дополнительных мерах поддержки жителей столицы предпенсионного возраста.

В частности, для этой категории москвичей в полном объеме сохраняются такие льготы, как бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих граждан бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по путевкам.

Помимо сохранения действующих льгот, закон вводит дополнительные меры поддержки москвичей, достигших возраста 50 лет, направленные на их адаптацию к новым жизненным условиям, связанным с изменением пенсионного возраста.