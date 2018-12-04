РИАМО - 4 дек. Каток на Патриарших прудах в центре столицы может заработать после того, как толщина льда достигнет 25 сантиметров, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это, действительно, старейший каток, наверное, один из самых известных в Москве. Если бы я был Дед Мороз, я бы ответил на вопрос, когда заработает каток на Патриарших? Нужно наморозить сантиметров 25 толщину льда, но это зависит уже не от меня. Я надеюсь, при такой погоде, дней через 10 каток заработает», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

В Москве этой зимой для горожан откроют более 1,5 тысяч катков, из них свыше 200 – с искусственным льдом. Власти столицы продолжают работу над созданием трасс с искусственным напылением снега, например, в этом году впервые заработает трасса в парке 850-летия Москвы, ее протяженность составляет порядка 7 километров, и будет она работать до марта.