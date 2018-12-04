Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом доме в подмосковном городе Куровское. Раненые госпитализированы.
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Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом доме в подмосковном городе Куровское. Раненые госпитализированы.
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