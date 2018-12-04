РИАМО - 4 дек. Полиция проводит проверку информации о драке между охранником и пассажиром в подмосковной электричке, следовавшей из Александрова в Москву, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«По информации, размещенной в ряде СМИ, о драке охранника и пассажира электрички, следовавшей из Александрова в Москву, обращений и заявлений от граждан в дежурную часть ГУ МВД России на станции Москва-Ярославская не поступало», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Ранее Московско-Ярославская транспортная прокуратура в ходе мониторинга средств массовой информации выявила публикацию в СМИ о драке пассажира и охранника утром 3 декабря в электричке Александров – Москва. На сегодняшний день полицейские установили участников и очевидцев конфликта.