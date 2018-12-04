РИАМО - 4 дек. В Подмосковье продолжается прививочная кампания против гриппа, прививки сделали более 3 миллионов человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По состоянию на 30 ноября 2018 года привито 3 476 216 человек, что составляет 48% от численности населения», – говорится в сообщении.

Вакцинация против гриппа является самым эффективным способом профилактики данного заболевания. Однако, остается еще более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ.

Поэтому в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется также принимать меры неспецифической профилактики.

«А именно, пользоваться маской в местах скопления людей, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют. Также необходимо регулярно проветривать помещения, делать влажную уборку, есть больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и другие)», – перечисляется в материале.

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