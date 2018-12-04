РИАМО - 4 дек. Начинающие астрономы отдела естественно-научной направленности Центра «На Донской» ГБПОУ «Воробьевы горы» в Москве впервые открыли сверхновую звезду, сообщается на сайте сообщества педагогов центра «На Донской».

«Вечером в субботу 1 декабря 2018 года в Центре «На Донской» произошло знаменательное событие. На занятиях астрономического кружка была открыта вспышка сверхновой звезды! За 45 минут до окончания занятий (в 19:04-19:08) были получены снимки области неба в созвездии Летучей Рыбы, которую мы уже снимали в прошлом учебном году», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, наблюдения проводились на телескопе T31 в Австралии, управляемом через интернет.

«Сравнивая снимки за 1 декабря и 9 марта, учащиеся под руководством преподавателя астрономии - педагога дополнительного образования отдела естественно-научной направленности Дениса Денисенко обнаружили лишнюю звездочку 17-1 величины, которой не было на старых снимках. Первым ее заметил Диего Фернандес Ортис. Звездочка находилась рядом с небольшой галактикой в углу кадра», - отмечается в сообщении.

Для подтверждения открытия были немедленно заказаны дополнительные снимки в 19:33-19:37 МСК, на которых нужная нам галактика была в центре поля зрения телескопа.

«Звездочка оказалась реальной, ее положение относительно галактики не изменилось. Проверка на астрономических сайтах показала, что ранее этот объект никто не обнаружил», - говорится в сообщении.

Информация об открытии была немедленно отправлена на Сервер обозначения транзиентных (вспыхивающих) объектов TNS, который собирает информацию о сверхновых под эгидой Международного Астрономического Союза.

«Нашему объекту было присвоено обозначение 2018jgq (джей-джи-кью). Соавторами открытия помимо Диего Фернандеса Ортиса стали Кирилл Ионов, Иван Спасич и Денис Вдовин. Сообщение о нашем открытии было опубликовано в Телеграммах Астронома, которые читают более 4500 астрономов во всем мире», - добавляется в материале.

Галактика, в которой произошла вспышка, называется IRAS 07171-6832 и DENIS J071704.5-683743. Точное расстояние до нее неизвестно. Красное смещение z оценивается как 0.0214, что соответствует расстоянию порядка 300 миллионов световых лет.

Как отмечается в материале, это первое открытие сверхновой обучающимися Центра «На Донской». Ранее ученики неоднократно открывали на занятиях новые переменные звезды, наблюдали в телескоп пролет околоземного астероида и покрытие звезды малой планетой Паллада.

Диего Фернандес Ортис занимается в астрономическом кружке уже два года. Он мечтал стать самым юным первооткрывателем сверхновой в мире. Считается, что мировой рекорд принадлежит канадским школьникам сестре и брату Кэтрин и Натану Греям, которые сделали свои открытия в возрасте десяти лет.

«Диего 10 лет исполнится 25 декабря 2018 года, и он успел открыть сверхновую за несколько недель до своего дня рождения. Именно он настоял, чтобы на занятии 1 декабря мы снова сняли эту область неба», - заключается в материале.