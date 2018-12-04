РИАМО - 4 дек. В спальных районах столицы продолжат организовывать места притяжения для местных жителей, например, медиацентры и ярмарочные площадки, сообщил во вторник мэр города Сергей Собянин.

«Местную библиотеку, плохо отремонтированную, полузаброшенную можно реконструировать и сделать первоклассный медиацентр, можно музыкальную школу сделать, оснастить ее хорошими инструментами. Можно построить, как в Кузьминках, новый ярмарочный центр для проведения мероприятий, тогда не надо ездить на «Путешествие в Рождество» на Манежку, проводить эти мероприятия там», - сказал Собянин в прямом эфире телеканала «ТВЦ».

Он отметил, что ярмарочный центр в районе Новокосино приносит дохода больше, чем на Манежной площади.