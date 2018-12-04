РИАМО - 4 дек. В Подмосковном за неделю зарегистрировано свыше 43 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, данные показатели в отдельных возрастных группах ниже эпидемических пороговых величин, сообщается на сайте управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Московской области.

«По данным мониторинговых наблюдений в период с 24 ноября по 30 ноября (48 неделя), на территории Московской области зарегистрировано 43295 случаев заболеваний ОРВИ (показатель заболеваемости 58,68 на 10 тысяч населения). Показатели заболеваемости среди совокупного населения и в отдельных возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин», – отмечается в сообщении.

По результатам мониторинга за лабораторными исследованиями установлено, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии.

«Из числа обследованных на прошедшей неделе у 65% обнаружены РНК возбудителей респираторных инфекций, в структуре находок преобладали РНК вируса парагриппа, которые составили 67% числа находок; 6,7% составили РНК риновируса, 26,7% составили РНК аденовируса», – уточняется в материале.

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