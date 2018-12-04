РИАМО - 4 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в соцсетях билеты в «Город зимы» на ВДНХ в столице.

РИАМО подарит троим подписчикам по два пригласительных. Эти билеты позволят посетить каток «Цветник» на Центральной аллее, каток «Ракета» у ракеты-носителя «Восток» и пять раз скатиться с семиметровой тюбинговой горки. Билеты действительны всю зиму, кроме новогодней ночи.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо быть подписчиком группы «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте» и сделать репост конкурсной записи. Победителей редакция определит случайным образом 10 декабря.

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