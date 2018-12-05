РИАМО - 5 дек. В доме правительства Московской области 5 декабря состоятся публичные обсуждения правоприменительной практики Московского областного УФАС за четвертый квартал 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Мероприятие посвящено практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории Московской области», – отмечается в сообщении.

Участие в публичных обсуждениях примут представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов прокуратуры Московской области, органов государственной власти и органов местного самоуправления Подмосковья, а также представители хозяйствующих субъектов и общественных объединений региона.

Публичные обсуждения пройдут 5 декабря в 14:00 в доме правительства Московской области по адресу: город Красногорск-7, бульвар Строителей, дом 1.

Ведомство организовало сервис сбора вопросов по обсуждаемым темам. Вопросы можно направлять на адрес электронной почты: pressto50@fas.gov.ru с пометкой в теме письма «Публичные обсуждения» или задать при проведении публичных обсуждений.

Ответы на поставленные вопросы будут даны в рамках проведения мероприятия, поясняется в материале.