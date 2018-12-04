РИАМО - 4 дек. Около 3,5 тысяч столичных дворов комплексно или частично ремонтируют ежегодно, каждый двор подлежит проверке минимум раз в восемь лет, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«Каждый год в Москве реконструируется и ремонтируется комплексно или частично около 3,5 тысяч дворов. Это постоянная, рутинная работа», - сказал Собянин в прямом эфире телеканала «ТВЦ».

Он добавил, что некоторые объекты, например, малые архитектурные формы, нецелесообразно ремонтировать, а следует менять на новые.

«Мы приняли для себя программу, задачу, по которой раз в 7-8 лет мы должны заходить в каждый двор, и комплексно его переустраивать, с учетом его новых требований, новых технологий и нового опыта», - добавил мэр.