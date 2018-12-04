РИАМО - 4 дек. Благоустройство спальных районов столицы проведут с учетом особенностей данных территорий, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чтобы достичь такого уровня комфорта, как в центральном округе, особо стараться не надо. У нас большинство районов более комфортны, чем центральный округ, который для жизни меньше всего приспособлен - огромное количество машин, очень мало парков, маленькие дворы-колодцы, которые заставлены машинами, огромный поток людей, туристов. Центральные районы Москвы более престижны, но, когда говорим о комфорте, я бы поспорил», - сказал Собянин в прямом эфире телеканала «ТВЦ».

По его мнению, центр города не надо копировать в других районах.

«Никак не интегрируем Мясницкую или Лубянку в спальные микрорайоны, у них своя архитектура, свое общественное пространство, свои задачи и функционал», - отметил Собянин.

Он добавил, что считает крайне важным комплексное обустройство спальных районов в рамках программы «Мой район».

По его словам, ранее территориальное деление столицы на районы считалось условным, но это не совсем так. Некоторые районы, представляющие городские анклавы, вовсе не похожи на другие, и их необходимо рассматривать как обособленную территорию со своими традициями, историей, специфическими проблемами.

«Обустраивать не только город в целом, а именно брать срез района и смотреть – чего там не хватает? Школ, больниц, общественного транспорта, скверов, парков, связанности этих территорий, каких-то знаковых объектов, наполнения культурной жизнью. Надо посмотреть комплексно, где люди живут, какие проблемы на территории. <…> Мы не с нуля начинаем, всегда этим занимались, строили школы, детские сады, больницы и поликлиники, благоустраивали дворы и парки, и вопрос не только в количестве, но и в качестве», - заключил мэр.