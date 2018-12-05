РИАМО - 5 дек. Итоговое сочинение в среду будут писать более 34 тысяч учащихся одиннадцатых классов школ Московской области, следить за ходом проведения будут 628 аккредитованных общественных наблюдателей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В среду свыше 34 тысяч учеников одиннадцатых классов напишут итоговое сочинение. Проходить испытание будет в 318 образовательных учреждениях Московской области, из них в соответствии с медицинскими рекомендациями на дому будет организовано 46 пунктов сдачи», - сказала Забралова.

По ее словам, все пункты проведения экзаменов будут оборудованы в соответствии с установленными требованиями, в частности, металлодетекторами и видеонаблюдением.

«Следить за ходом проведения будут 628 аккредитованных общественных наблюдателей. Для подмосковных выпускников успешное написание сочинения будет означать допуск к государственной итоговой аттестации, кроме того, результаты сочинения также могут быть использованы при приеме на обучение в вузы. Желаю ребятам удачи», - добавила Забралова.

Продолжительность итогового сочинения составит 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения увеличивается на 1,5 часа.