РИАМО - 5 дек. В среду Московская областная дума в рамках празднования своего 25-летия проведет международную конференцию на тему «Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога», говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«Конференцию планируют посетить и выступить с докладами представители парламентов 10 стран – это Германия, Австрия, КНР, Финляндия, Сербия, Швеция, Италия, Азербайджан, Болгария, Белоруссия. Также приглашения на мероприятие были направлены в 12 субъектов страны», - сказал председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

Он также отметил, что деятельность Мособлдумы всецело направлена на развитие региона.

«Однако, накапливая собственный опыт работы, мы проявляем большой интерес к деятельности законодательных органов власти субъектов России и зарубежных региональных парламентов», - подчеркнул спикер Мособлдумы.

По его словам, начиная с первых лет работы (с 2001 года), в рамках межпарламентского взаимодействия было подписано 24 документа о сотрудничестве с зарубежными партнерами (договоры и меморандумы о дружбе, соглашения, протоколы и планы о сотрудничестве) и шесть соглашений о сотрудничестве и взаимодействии – с субъектами России.

Также он добавил, что в рамках конференции будут работать три секции – по культуре и образованию, экологии и волонтерству – на каждой выступят представители зарубежных и российских региональных парламентов, экспертное и научное сообщество.

«Формат в виде дискуссий, обмена мнениями наиболее полно подходит под цель конференции – обмен опытом, поиск новых идей и путей развития этих сфер. Уверен, что конструктивный диалог даст свои плоды», – заключил Брынцалов.