РИАМО - 5 дек. В среду в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пройдет воркшоп по расширению сети велопроката, жители города и эксперты представят свои предложения, сообщается на едином транспортном портале Москвы.

«Москвичи вместе с экспертами и представителями местных органов власти и бизнеса рассмотрят карты районов и предложат расстановку будущих станций велопроката, исходя из своих транспортных потребностей», - говорится в сообщении.

На воркшопе участники рассмотрят четыре района - Восточное и Западное Дегунино, Марьино, Братеево, где в дальнейшем планируется развивать сеть велопроката.