РИАМО - 4 дек. . В Москве планируют увеличивать количество хоккейных коробок с искусственным льдом, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.



«Будем увеличивать хоккейные коробки с искусственным льдом. Несколько лет тому назад таких вообще не было. Мы первую такую коробку сделали в Парке Горького, потом в Скольниках. Когда поняли, что этот лед никак не вместит всех желающих, приняли решение строить такие ледовые площадки с искусственным льдом в каждом районе», - сказал Собянин в прямом эфире телеканала «ТВЦ».

Он добавил, что на данный момент в Москве находятся около 125 хоккейных коробок с искусственным льдом. В этом году в столице появятся еще три-четыре хоккейные площадки.