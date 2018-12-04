РИАМО - 4 дек. В столице могут провести модернизацию горнолыжного склона в Орехово-Борисово Южном, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам москвича Александра, уже 20 лет горнолыжный склон в районе Орехово-Борисово Южное, Шипиловский проезд, 63, не развивается, на нем нет подъемников.

«Я дам поручение, чтобы посмотрели, какой проект там можно было бы реализовать, чтобы его сделать полноценной лыжной горкой с подъемником», - сказал Собянин в прямом эфире телеканала «ТВЦ».

В зимний период 2018-2019 годов на территории города будет организована работа более 3,8 тысячи объектов зимней инфраструктуры. Это катки, 384 лыжные трассы общей протяженностью почти 600 километров, 264 ледяных горки и снежных городков, 50 мест для моржевания.

Для зимнего отдыха подготовлены оснащенные теплыми раздевалками, освещенными стартовыми площадками, пунктами проката и точками горячего питания лыжные базы, горнолыжные склоны, места катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда.