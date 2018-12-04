РИАМО - 4 дек. Во вторник стали известны победители конкурса «Великие имена России», по итогам голосования аэропорту «Шереметьево» присвоят имя Александра Пушкина, «Домодедово» будет носить имя Михаила Ломоносова, сообщается на официальном сайте конкурса.

Победителей конкурса начали объявлять во вторник в 19:00 в эфире телеканала «Россия-1».

«Всего по аэропорту «Шереметьево» собрано 102 243 голоса. За присвоение имени Пушкина проголосовали 39% (40 091). В голосовании по аэропорту «Домодедово» собрано 264 135 голосов. За присвоение имени Ломоносова проголосовал 71% (188 772)», – говорится в сообщении.

Имя-победитель для аэропорта «Внуково» еще не названо.

По данным ВЦИОМ, 54% россиян одобряют инициативу присвоить аэропортам имена выдающихся деятелей страны в рамках конкурса «Великие имена России».

«Великие имена России» – это национальный конкурс по присвоению 47 аэропортам имен выдающихся соотечественников. Целью проекта является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Реализация проекта позволит вписать имена великих россиян в современный контекст, сделав это повсеместной практикой.

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