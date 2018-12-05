РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В усадьбе «Ивановское» в Подольске в среду пройдет всероссийский семинар для работников музеев, сообщается на сайте Федерального музея профессионального образования, филиала Московского политехнического университета в горокруге.

«Федеральный музей профессионального образования приглашает 5-6 декабря 2018 года на Всероссийский научно-практический семинар «Профориентационные возможности музеев образовательных учреждений» для руководителей и сотрудников музеев учреждений всех уровней профессионального и дополнительного образования. На семинаре осветят как личностные вопросы, например, творческих устремлений и психологических аспектов выбора профессионального пути, до апробации новых идей в музейных формах», – говорится в сообщении.

Семинар откроется в среду программой в Подольске и продолжится 6 декабря в Москве, где состоится знакомство с Центром профориентации Московского метрополитена/Народным музеем истории Московского метрополитена.

Лекторами приглашены высокопрофессиональные эксперты, представляющие известные музейные и образовательные учреждения разных профилей и ведомств, инновационные структуры и набирающее популярность кружковое движение.

Заключительная часть семинара пройдет на базе учебного Музея землеведения МГУ имени Михаила Ломоносова. Там запланирована насыщенная научно-практическая программа, участники смогут поделиться своим опытом, обсудить рабочие вопросы. Лучшие презентации выступлений региональных участников разместят на сайте музея.