РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 дек. В деревне Нефедьево подмосковного Красногорска в среду проведут митинг в честь 77-й годовщины начала контрнаступления под Москвой.

В среду возле мемориала «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево состоится торжественный митинг в честь 77-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

На мероприятии выступят творческие коллективы нахабинского МАУ КДК «Мечта». Участникам митинга предложат солдатскую кашу и горячий чай.

В 1941 году деревни Козино и Нефедьево, расположенные в горокруге Красногорск, стали одним из ближайших рубежей обороны Москвы.

В 2016 году губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил деревне Нефедьево почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».