РИАМО - 4 дек. Один из пострадавших мужчин в результате взрыва гранаты в подмосковном городе Куровское городского округа Ликино-Дулево скончался в больнице, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Один из пострадавших скончался. Мужчина. Число погибших возросло до двух», - сказал собеседник агентства.

Во вторник в результате взрыва гранаты в квартире в подмосковном городе Куровское погибла одна женщина, еще три человека пострадали. Предварительно установлено, что пострадавшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин нашел предмет, похожий на гранату.

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