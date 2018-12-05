РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 дек. Руководитель администрации Королева Юрий Копцик проведет прием жителей города в среду, сообщается на сайте городской администрации.
«Пятого декабря с 15:00 до 18:00 руководитель администрации Королева Юрий Копцик проведет личный прием граждан», – говорится в сообщении.
Прием пройдет в приемной администрации Королева по адресу: улица Октябрьская, дом №4. Необходима предварительная запись по телефону: 8(495)516-88-86.
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