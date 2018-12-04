РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В подмосковном Подольске в ноябре завершили освидетельствование 470 контейнерных площадок для новой системы раздельного сбора мусора, которая начнется с 1 января 2019 года, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Илья Скоморохов.

В Подольске во вторник прошло заседание штаба по организации работы регионального оператора твердых коммунальных отходов. В мероприятии приняли участие руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, его заместитель Светлана Выборова, начальник территориального управления «Подольск» ООО «МосОблЕИРЦ» Александр Гусаков, замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко, замначальника территориального отдела №35 Госадмтехнадзора региона Олег Алексеенко, директор Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Сергей Царев и другие.

«В ноябре завершили освидетельствование 470 контейнерных площадок. Составлены акты освидетельствования, подписанные со стороны балансодержателя, администрации горокруга Подольск, Госадмтехнадзора и Регионального оператора ООО «МСК-НТ». Отчет направлен в министерство жилищно-коммунального хозяйства области посредством системы ГАСУ», – сказал Скоморохов.

Он отметил, что основная задача комитета по ЖКХ администрации горокруга и управляющих организаций – информировать население об изменениях тарифа, норм накопления отходов, порядка и культуры сбора мусора.

Информацию о новых правилах утилизации мусора можно найти на стендах во дворах, на сайте администрации муниципалитета, в соцсетях. Также подготовлены уведомления о переходе на новую систему для рассылки в почтовые ящики, сделаны листовки для размещения на стендах в подъездах. На официальных сайтах управляющих организаций разместили видеоролики и информационные материалы.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.