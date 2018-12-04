РИАМО - 4 дек. В МФЦ Подмосковья начали предоставлять муниципальные услуги по экстерриториальному принципу – житель региона может подать заявление в одном муниципалитете, а результат получить в другом, сообщается на сайте МФЦ Московской области.

«С 27 ноября заявители подмосковных центров «Мои документы» могут получить четыре муниципальных услуги в любом многофункциональном центре вне зависимости от прописки: 1) предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 2) постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков; 3) организация отдыха детей в каникулярное время; 4) получение согласия на обмен жилыми помещениями по договорам социального найма», — говорится в сообщении.

Теперь житель может подать заявление в одном муниципалитете, а результат получить в другом. До конца ноября это работало только для федеральных и региональных госуслуг.

Результат можно получить в любом МФЦ Подмосковья в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Сейчас в подмосковных центрах «Мои документы» можно получить 318 государственных и муниципальных услуг: 77 федеральных, 184 региональных и 57 муниципальных.