РИАМО - 4 дек. Сотрудник охраны в электричке Александров - Москва в результате конфликта с пассажиром-безбилетником получил сотрясение мозга и ушибы, он планирует написать заявление в полицию, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Транспортная прокуратура начала проверку информации о драке между пассажиром и охранником в подмосковной электричке.

«Сейчас сотрудник охраны находится в больнице, у него диагностировано сотрясение мозга и множественные ушибы. Он будет писать заявление в полицию. ЦППК уже взаимодействует с сотрудниками правоохранительных органов, они опросили потерпевшего и запросили у компании видео с регистратора кассира-контролера», - сказал собеседник агентства.

Как добавил представитель пресс-службы, по имеющейся информации, кассиры компании проверяли проездные документы, и один из пассажиров ехал без билета.

«Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения, на все просьбы оплатить проезд или покинуть вагон пассажир отвечал отказом, использовал нецензурную лексику. Его вывели в тамбур, однако там он спровоцировал драку. При остановке электропоезда сотрудник охраны в целях безопасности других пассажиров попытался вывести мужчину на платформу. Безбилетник продолжал драться и вести себя агрессивно», - уточнил он.