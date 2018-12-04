РИАМО - 4 дек. Проверочные мероприятия в связи с анонимными сообщениями о возможных нарушениях режима безопасности проводятся на Киевском и Курском вокзалах в столице, сообщил РИАМО во вторник пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов в Москве Тимур Соцкий.

«На Киевском и Курском вокзалах железнодорожных вокзалах Москвы проводятся проверочные мероприятия с связи с анонимными сообщениями о возможных нарушениях режима безопасности», - сказал Соцкий.

Он добавил, решение об эвакуации пассажиров и сотрудников вокзалов или о проведении проверочных мероприятий без закрытия здания вокзала принимают представили силовых органов.

«Курский и Киевский вокзалы, несмотря на проверочные мероприятия, работают в штатном режиме, движение поездов осуществляется согласно по расписанию», - заключил Соцкий.

Ранее СМИ сообщали, что кинологи проверяют девять столичных вокзалов - Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий, Курский - из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе взрыва. РЖД опровергло данною информацию.