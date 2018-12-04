РИАМО - 4 дек. Информация о минировании девяти вокзалов в Москве не соответствует действительности, все они работают в обычном режиме, сообщил РИАМО во вторник пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов Тимур Соцкий.

Ранее СМИ сообщали, что кинологи проверяют девять столичных вокзалов - Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий, Курский - из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе взрыва.

«Работаем штатно, информация о минировании девяти вокзалов не соответствует действительности», - сказал Соцкий.

3 декабря также поступали звонки о минировании торгового центра «Слава» в подмосковном Протвине и ТЦ «Иридиум» на Крюковской площади в Зеленограде. Оба сообщения оказались ложными.

Волна ложных звонков телефонных террористов началась в России в сентябре 2017 года. Тогда было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась. Позже замглавы МВД России Игорь Зубов сообщил, что звонки о якобы заложенных бомбах поступали из Сирии, Украины, Турции, США и Канады.