РИАМО - 4 дек. В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре открылась выставка бронзовых скульптур Даши Намдакова и авторских кукол семьи Намдаковых «Ульгер», говорится в сообщении пресс-службы МВК «Новый Иерусалим».

Выставка объединяет произведения всемирно известного скульптора Даши Намдакова и его талантливой семьи из собраний Фонда содействия развитию культуры и искусства имени Дашинимы Намдакова (Москва).

«Ульгер» с бурятского переводится как «сказка», и 16 кукол и семь бронзовых скульптур, представленных на выставке, позволят посетителям прикоснуться к самобытному миру Восточной культуры, погрузиться в фантастический мир сказаний и легенд», - говорится в сообщении.

Творчество Намдакова тесно связано с культурными традициями его родины – Забайкалья. Отец Бальжин Намдаков – одаренный мастер, прививший своим детям любовь к природе и умение видеть мир и передавать его в образах, созданных своими руками.

«Каждый из семи братьев и сестер обладает художественными способностями и многие продолжают заниматься прикладным творчеством. Особого внимания заслуживают рукотворные куклы, скорее напоминающие персонажей исторических легенд, героев бурятского эпоса или буддийских притч», - добавляется в материале.

В основе образа современной авторской куклы мастеров из семьи Намдаковых лежит графический рисунок-эскиз, который рождает идею куклы. Автором большинства из них является один из членов семьи Намдаковых – Дашинима, известный скульптор, Народный художник Бурятии, член-корреспондент Российской Академии художеств, Почетный академик Академии искусств (Флоренция).

Как правило, в изготовлении куклы принимают участие все члены большой семьи: Даши делает эскизы, отец и брат обрабатывают дерево и металл, а мать и сестры занимаются обработкой тканей, кожи и волоса. Деревянные троны, утонченные лица, коралловые бусы, ручное шитье и плетение из конского волоса придают изделиям уникальность и очарование.

Несмотря на то, что искусство семьи Намдаковых имеет ярко выраженные бурятские истоки, по мнению искусствоведов, оно реализуется в жанре этно-фэнтези. Произведения Намдаковых пользуются заслуженным признанием и хранятся во многих коллекциях России и за рубежом.

В музее «Новый Иерусалим» выставка продлится до 3 февраля 2019 года.