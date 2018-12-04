РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В Подольске все управляющие компании, работающие с «МосОблЕИРЦ», заключили договоры на вывоз мусора, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В Подольске во вторник прошло заседание штаба по организации работы регионального оператора твердых коммунальных отходов. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Госжилинспекции Светлана Выборова, начальник территориального управления «Подольск» ООО «МосОблЕИРЦ» Александр Гусаков, замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко, замначальника территориального отдела №35 Госадмтехнадзора региона Олег Алексеенко, директор Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Сергей Царев и другие.

«Подольск в зеленой зоне. Практически все управляющие организации подписали договоры, большая часть жилого фонда прикрыта. Остается еще немного ТСЖ и ЖСК, которые пока не заключили договоры, поэтому мы сегодня еще раз для всех донесли информацию и разъяснили, что без договора мусор никуда не денется, и ни с какими другим компаниями, кроме регионального оператора, они заключить договоры не смогут», – сказал Соков.

Он добавил, что в Подольске создадут дорожную карту по защите жителей от недобросовестных фирм, которые не обеспечат граждан своевременным вывозом мусора. Эти организации будут переизбраны. Также в правительстве Московской области разрабатывают меры социальной защиты необеспеченных граждан, которых не должно коснуться повышение оплаты за вывоз мусора.

Между управляющими организациями (УО), региональным оператором и МособлЕИРЦ заключили договоры 11 управляющих фирм, еще 17 – трехсторонние договоры, две – двусторонние (ООО «Спецкоммунпроект», ООО «Пик-Комфорт»). При этом четыре УО ООО «Наш Дом», ООО «Капитал-Инвест», ООО «Комтех» и ООО «Эк-Текс» договоры не подписали.

Между ТСЖ и региональным оператором заключено 15 договоров, со стороны ТСЖ подписаны еще 23 договора. Однако их не передали региональному оператору, на 30 ТСЖ, ЖСК, ТСН еще нет полного пакета документов.

Заключение договоров осложняется отказом со стороны руководства ТСЖ, ЖСК, ТСН привлекать третьих лиц (МособлЕИРЦ). Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству разъясняет необходимость заключения трехсторонних договоров.