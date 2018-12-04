РИАМО - 4 дек. Транспортная прокуратура начала проверку информации о драке между пассажиром и охранником в подмосковной электричке, участники и очевидцы конфликта установлены, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Московско-Ярославская транспортная прокуратура в ходе мониторинга средств массовой информации выявила публикацию на интернет-сайте телерадиокомпании «Петербург» о драке пассажира и охранника утром 3 декабря 2018 года в электричке Александров – Москва», — говорится в сообщении.

В правоохранительные органы заявлений по данному факту не поступало. Прокуратура дала поручение руководству линейного отдела внутренних дел на станции «Москва – Ярославская» провести процессуальную проверку этих сведений.

На сегодяншний день полицейские установили участников и очевидцев конфликта. Ход и результаты дальнейших проверочных мероприятий находятся на контроле Московско-Ярославского транспортного прокурора.