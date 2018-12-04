РИАМО - 4 дек. На земельном участке недалеко от аэропорта «Шереметьево» неизвестные подожгли порубочные остатки, смешанные со строительным и коммунальным мусором, возгорание потушили, полиция по данному факту проводит проверку, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты ведомства вместе с полицейскими провели рейд по обращению жительницы Химок. Она рассказала, что недалеко от аэропорта «Шереметьево» неизвестные лица складировали отходы и подожгли их. Проверяющие оперативно выехали на указанное место и установили, что на земельном участке горели порубочные остатки, смешанные со строительным и коммунальным мусором. Участвовавший в рейде замглавы Минэкологии Подмосковья Вадим Воронцов вызвал бригаду МЧС и взял на себя контроль за ликвидацией возгорания.

«Положение усугубилось тем, что открытого огня на этот момент не было, происходило тление отходов под слоем замерзшей земли, что привело к повышенному дымообразованию. Поэтому важно было организовать подвоз чистых грунтов, чтобы преградить доступ кислорода к очагу тления. Причем делать это следовало максимально быстро, поскольку при изменении направления ветра дым пошел бы в сторону взлетных полос аэропорта, что создало бы угрозу для безопасности полетов», — сказал Воронцов.

В ликвидации тления приняли участие пожарный расчет МЧС и спецтехника, предоставленная администрацией городского округа. Однако в разгар операции подъехали два самосвала, водители которых попытались сбросить новую партию отходов. Автомобиль Минэкологии Подмосковья блокировал тяжелую технику, полицейские задержали водителей, а машины отправили на штрафстоянку.

«В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, подъезды к земельному участку, на котором образована нелегальная свалка, перекрыты бетонными блоками. Уже известен и предполагаемый нарушитель – одна из московских компаний, которая имеет лицензию на сбор и транспортировку отходов, выданную департаментом Росприроднадзора по ЦФО», — добавляется в сообщении.

Минэкологии Подмосковья направило соответствующее обращение в Росприроднадзор. Полиция начала доследственную проверку.

В ближайшее время специалисты Минэкологии региона проведут маркшейдерские работы (работы, которые проводятся для изучения процессов деформации горных пород и земной поверхности) и лабораторные анализы проб отходов, чтобы рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде. Компенсировать ущерб придется нарушителям, которых установит расследование федеральных надзорных органов.