РИАМО - 4 дек. Железнодорожники ввели в график движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги, где ранее был сбой по техническим причинам, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

По техническим причинам на Белорусском направлении МЖД несколько пригородных поездов, выполняющих рейсы в сторону области, следовали по маршруту с увеличенным интервалом. Сбой произошел по техническим причинам.

«В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию», — говорится в сообщении.

Московская железная дорога принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.