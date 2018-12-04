РИАМО - 4 дек. Вечером во вторник на дорогах столицы образовались многокилометровые пробки, движение оценивается в восемь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, плотное движение зафиксировано на обеих сторонах МКАД, на Садовом, Третьем транспортном кольце, на Волоколамском шоссе в сторону области, на Профсоюзной улице в обе стороны и на Рязанском проспекте в сторону центра.

По прогнозу сервиса, к 20 часам пробки составят шесть баллов, к 21 часу – четыре. Окончательно движение станет свободным к 22 часам, тогда пробки снизятся до двух баллов.

МЧС предупредило москвичей, что вечером во вторник в столице ожидаются гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

Спасатели рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от впереди идущих машин, также посоветовали избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.