РИАМО - 4 дек. Жителей Подмосковья предупредили об опасной молочной продукции производства компании «МастерСыр» из Воронежской области, продукция может вызывать отравление и не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее управление Роспотребнадзора по Воронежской области выявило в обороте фальсифицированную молочную продукцию, производства ООО «МастерСыр», адрес производства которого находился в Воронежской области, Рамонском районе, селе Щучье, на улице Ленина, дом 1.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «МастерСыр» деятельность не осуществляет, предприятие ликвидировано с 5 декабря 2016 года», — говорится в сообщении.

Продукция предприятия не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции» по показателям фальсификации, производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызывать пищевое отравление.