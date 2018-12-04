РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Руководитель педагогического отряда «Российского союза молодежи» в Подольске Юлиана Багирова победила в конкурсе вожатского мастерства «Вперед смотрящий» на фестивале «Полар», сообщается в группе «Подольская организация «РСМ» в соцсети «ВКонтакте».

XIII всероссийский фестиваль педагогических отрядов лагерей актива России «Полар» открылся на базе детско-юношеского центра «Родина» в Подольске 30 ноября и продлится до 5 декабря. Мероприятие, организаторами которого выступает Современный технический университет Рязани и общественная организация «Российский Союз Молодежи», проходило в рамках всероссийского образовательного проекта «Школа Достижений».

«Сегодня (4 декабря – ред.) завершился XIII фестиваль педагогических отрядов лагерей актива России «Полар - 2018». Делегация педагогического отряда подольской организации «РСМ» вернулась с победами: лучшая визитная карточка; лучшая образовательная программа, а также третье место в рейтинге делегаций (из 18). Также в рамках фестиваля проводился конкурс вожатского мастерства «Вперед смотрящий», в котором победила руководитель педагогического отряда Подольска Юлиана Багирова», – говорится в сообщении.

В рамках фестиваля проходили различные лекции и мастер-классы.