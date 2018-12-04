РИАМО - 4 дек. Подмосковный производитель сыра и молочной продукции стал обладателем пяти наград на выставке во Франции, всю продукцию можно найти на прилавках фермерских магазинов региона, говорится в сообщении пресс-службы потребительского рынка и услуг Московской области.

«Производитель сыра и молочной продукции из Московской области Мурад Исламов (ООО «КлинАгропром») выиграл три серебряные медали за молоко, кефир, сметану и две бронзовые – за йогурт и сливочное масло на престижной Международной выставке Capr’inov, проходившей во Франции», – отмечается в сообщении.

По мнению главы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимира Посаженникова, прошедшая выставка Capr’inov является единственной профессиональной выставкой в Европе, где раз в два года собираются представители исключительно козоводческой отрасли.

«Достаточно подчеркнуть, что под одной крышей собрались около 200 участников, производящих более 300 видов сыров и продуктов из козьего молока и мяса, из большинства европейских стран: Чехии, Венгрии, Польши, Австрии, Германии, Франции, Голландии, Италии, Испании. Одно из ключевых событий выставки – Международный конкурс сыров и продуктов из козьего молока и мяса, само участие в котором уже является фактом признания высокого качества представленной молочной и мясной продукции», – уточнил он.

Посаженников дополнил, что на международном конкурсе производитель из Подмосковья по итогам жесткого конкурсного отбора завоевал в общей сложности пять наград.

«Причем молоко – это одна из самых конкурентных групп, в которой было представлено наибольшее количество участников, ведь молоко – это основа для дальнейшей переработки и от его качества будет напрямую зависеть итоговый продукт. Так что это достойная победа», – подчеркнул Посаженников.

На данный момент молочная продукция, завоевавшая награды, представлена в фермерских лавках и в специализированных магазинах на территории региона.