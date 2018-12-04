РИАМО - 4 дек. АО «Мосэнергосбыт» в преддверии Нового года предложил жителям Москвы и Подмосковья встретить праздники без долгов за электроэнергию, в связи с чем предприятие запускает специальную акцию «В Новый год без долгов!», говорится в сообщении пресс-службы «Мосэнергосбыта».

Чтобы принять участие и получить подарки от партнеров компании, нужно своевременно оплатить счет за электроэнергию.

«Акция проводится в два этапа. Для участия в первом этапе необходимо до 10 декабря оплатить счет за ноябрь, включая все долги и пени, в личном кабинете клиента ллк-мэс.рф. Выполнившие это условие москвичи и жители Подмосковья станут обладателями пакета гарантированных подарков от партнеров акции: сети ювелирных магазинов «Адамас», «ДоДо Пицца», «ЛитРес» и «Леруа Мерлен Маркет», - говорится в сообщении.

На втором этапе среди клиентов АО «Мосэнергосбыт» будут разыграны 10 игровых приставок, 10 микроволновых печей Midea и 15 подарочных сертификатов интернет-магазина mes-market.ru номиналом 4 тысячи рублей.

«Для того, чтобы стать обладателем ценного приза, в период с 10 по 26 декабря 2018 года необходимо передать показания приборов учета электроэнергии и оплатить сформированный на их основании счет за декабрь в личном кабинете клиента. Победители второго этапа будут определены при помощи генератора случайных чисел», - уточняется в материале.

Кроме того, важным условием участия в акции является наличие у клиента подписки на рекламно-информационную рассылку в личном кабинете клиента АО «Мосэнергосбыт», посредством которой победители будут получать подарки от партнеров и информацию о победе во втором этапе.

С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте акции заплатизасвет.рф.