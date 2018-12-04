РИАМО - 4 дек. За 2018 год москвичи обращались на горячую линию Мосгорнаследия 58 раз, из них в 28 случаях подтвердились факты незаконных работ, все они были оперативно пресечены ведомством, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

«За 11 месяцев 2018 года на телефон горячей линии департамента культурного наследия города Москвы поступило 58 обращений граждан, связанных с причинением вреда памятникам архитектуры, а также проведением на их территории незаконных работ. Каждое обращение было оперативно рассмотрено Мосгорнаследием», - говорится в сообщении.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что ведомство следит за каждым объектом культурного наследия в городе, но, конечно, не исключены ситуации, когда собственник или арендатор решают самостоятельно «усовершенствовать» историческое здание.

«Отрадно, что жители столицы неравнодушны к судьбе памятников и практически еженедельно сообщают нам о подозрительных действиях рабочих. К счастью, опасения горожан оправдываются не всегда: в этом году только в половине случаев (28 из 58) наши сотрудники подтвердили проведение незаконных работ. <…> Иными словами, в 2018 году мы вместе спасли почти 30 объектов культурного наследия», - добавил Емельянов.

Например, в начале ноября после заявления горожан Мосгорнаследие остановило незаконные работы в доме 22/2 на Большой Никитской улице, где в 1905 году помещалась редакция большевистской газеты «Вперед». На момент осмотра проводилась облицовка стен, потолков, демонтаж перегородок и полов.

В июле незаконный ремонт был остановлен в главном доме усадьбы Ростопчиной - Шереметевых - Прове на Новой Басманной улице, где бывал Александр Дюма. Там велось несогласованное обустройство входной группы с восточного фасада здания.

В мае в ведомство поступило обращение по вопросу разборки кирпичной кладки в стене дома по адресу: Малая Бронная, дом 31/13. Здесь расположен Доходный дом А.Д. Сидамона-Эристова. По этим работам необходимая документация в ведомство также не поступала.

По всем подтвержденным нарушениям были возбуждены административные дела, недобросовестные правообладатели оштрафованы, а также были взяты обязательства исправить все, что они успели изменить, и вернуть памятникам их исторический облик. Мосгорнаследие следит за исполнением этих предписаний.

«Хочу подчеркнуть, что любые несогласованные работы для таких домов крайне опасны. Только высококвалифицированные специалисты имеют право проводить ремонт и реставрацию, и только при условии, что все работы предварительно согласованы с Мосгорнаследием. Мы призываем москвичей и дальше сохранять бдительность. Наша горячая линия работает 24 часа в сутки», - подчеркнул Емельянов.

Горячая линия департамента культурного наследия города Москвы: +7 (916) 146-53-27.