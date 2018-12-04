РИАМО - 4 дек. В рейтинге лучших и популярных горнолыжных курортов России этой зимой подмосковные «Сорочаны» заняли третье место, уступая сочинской Красной поляне и Шерегешу в Кемеровской области, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«Краснодарский край, Московская область, Ленинградская область, Северо-Кавказский федеральный округ и Кемеровская область составили топ-5 российских регионов, популярных для горнолыжного отдыха», – говорится в сообщении.

В первую десятку вошли Красная Поляна («Роза Хутор» и «Горки Город») в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, комплекс «Сорочаны» в Дмитровском городском округе Подмосковья, Домбай в Карачаево-Черкесии, фанпарк «Бобровый лог» в Красноярске, курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, курорт «Игора» в Ленинградской области, курорт «Солнечная долина» в Челябинской области, курорт «Свияжские холмы» под Казанью и курорт «Гора Белая» под Нижним Тагилом.

Рейтинг горнолыжных курортов составлен по результатам анализа их популярности у туристов, трасс для катания, их доступности и безопасности.

Более 4 миллионов человек в России катается на горных лыжах и сноуборде на 300 горнолыжных курортах и комплексах. Число любителей горнолыжного спорта и сноубординга в России растет более чем на 10% в год.