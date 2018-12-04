РИАМО - 4 дек. В доме правительства Московской области 13 декабря пройдет третий форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству (ГЧП), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Мероприятие проводится правительством региона совместно с Национальным центром ГЧП.

«В этом году в центре внимания форума – новые источники финансирования для подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства в ЦФО, учет специфики проектов ГЧП при разработке правил предоставления межбюджетных трансфертов субъектам РФ в рамках Национальных проектов, механизмы определения приоритетных региональных проектов ГЧП и оценка социально-экономических эффектов от их реализации», - говорится в сообщении.

Отдельное внимание будет уделено отраслевой специфике ГЧП, в частности, влиянию сдерживания роста тарифов на запуск концессионных проектов в теплоснабжении, проблемам запуска проектов ГЧП в первичном звене здравоохранения, рискам, связанным с реализацией межмуниципальных проектов ГЧП.

Участники экспертной сессии «Транспортная инфраструктура Центральной России: планы и проекты» рассмотрят опыт и перспективы развития инфраструктурных проектов автодорожной отрасли, в сфере железных дорог и городского транспорта. Привлечение внебюджетных инвестиций в здравоохранение, образование, социальное обслуживание, культуру станет предметом дискуссии на стратегической сессии, посвященной тенденциям развития ГЧП в социальной сфере.

В Подмосковье форум проводится уже второй год подряд. Среди самых масштабных проектов государственно-частного партнерства, которые были реализованы в регионе: строительство двух онкорадиологических центров, открытие первого государственно-частного дома-интерната, ввод в эксплуатацию системы контроля безопасности дорожного движения, запуск системы безналичной оплаты проезда пассажиров в общественном транспорте.

«В Московской области заключено уже 32 соглашения по реализации проектов государственно-частного партнерства на сумму около 80 миллиардов рублей, из них только в 2018 году подписано 17 на сумму более 40 миллиардов рублей», - сказал заместитель председателя правительства региона Денис Буцаев.

Планируется, что в рамках форума состоится подписание соглашения о намерениях по созданию межрегионального проектного офиса по обмену опытом создания и реализации проектов государственно-частного партнерства.

«Проектный офис может стать эффективной площадкой, где регионы будут совместно анализировать, разрабатывать и делиться опытом реализации проектов ГЧП», - подчеркнул Буцаев.