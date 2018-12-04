РИАМО - 4 дек. Центробанк РФ предложил дать гражданам право на временную приостановку выплат по ипотеке при потере работы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как отметил первый замглавы ЦБ Сергей Швецов, россияне в возрасте 30-35 лет часто меняют работу из-за закрытия предприятий. С момента увольнения и до поступления на новую работу люди ограничены в деньгах. Поэтому им нужно предоставить возможность на время поиска новой работы получить мораторий на текущие выплаты по ипотеке.

«Гражданин, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу. Мы посмотрели по разным регионам, от трех до шести месяцев человек гарантированно находит работу», – сказал Швецов.

Он уточнил, что возможность приостановки выплат по ипотеке необходимо включить в условия выдачи таких кредитов.