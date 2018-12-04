РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 дек. Омский хоккейный клуб «Авангард» обыграл команду из Уфы в домашнем матче КХЛ в Ледовом дворце Балашихи со счетом 1:0, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

ХК «Авангард» проводит сезон чемпионата Континентальной хоккейной лиги 2018/2019 в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина был заключен договор на один год.

«Горжусь командной работой, которую продемонстрировали ребята. Нам удалось хорошо провести первый период, во втором Михаил Фисенко забросил шайбу, которая в итоге стала победной. В третьем периоде мы знали, что противник будет играть мощно, но мы показали грамотную игру, заблокировали очень много бросков. Мы знали, что Уфа будет давить – это уже наша третья встреча, и всегда очень интересно играть против этого соперника», – сказал главный тренер команды Боб Хартли.

Матч посетили более 4 тысяч человек.

«Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950 году. С 2008 года выступает в КХЛ.