РИАМО – 5 дек. Фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе откроют весной 2019 года, к началу нового сезона фонтанов, сейчас ведутся работы по восстановлению гранитной облицовки, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе закрылся на ремонт 1 октября.

«Комплекс, вытянувшийся вдоль Кутузовского проспекта, был заложен в 1982 году и закончен к 50-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он включает в себя пять гидрокаскадов, символизирующих пять лет войны», — сказал Бирюков.

Он добавил, что при обследовании фонтана были выявлены множественные дефекты, в том числе нарушение герметичности чаш и разрушение основного покрытия.

«В настоящее время работы по ремонту чаш выполнены, их накрыли специальными конструкциями в целях сохранности в зимний период. Сейчас ведутся работы по восстановлению гранитной облицовки», – отметил заммэра.

По словам Бирюкова, ремонтные работы планируется завершить к началу сезона фонтанов в 2019 году.

Ранее Бирюков сообщал, что к весне 2019 года в порядок приведут светомузыкальный фонтан в парке Горького, открытый в 1980 году накануне Московской олимпиады.

Сезон фонтанов традиционно открывается в Москве в конце апреля.