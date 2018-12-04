РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Уголовное дело в отношении жительницы Красногорска, которая летом в нетрезвом состоянии сбила на автомобиле подростка в селе Петрово-Дальнее, передали в суд, сообщается на сайте Московской областной прокуратуры.

«Красногорская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

По версии следствия, 16 июня этого года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения и необходимых документов, села за руль автомобиля Hyundai Accent.

«При движении по придомовой территории на улице Школьная в селе Петрово-Дальнее городского округа Красногорск она нарушила правила дорожного движения и совершила наезд на 17-летнего подростка. В результате дорожно-транспортного происшествия здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред», – уточняется в материале.