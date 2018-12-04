РИАМО - 4 дек. Москва представила 17 технологичных стартапов под единым брендом Made in Moscow в ходе конференции стартапов SLUSH 2018 в Хельсинки, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства столицы.

Во вторник в Хельсинки открылась крупнейшая конференция стартапов Северной Европы, России и Балтии SLUSH 2018. Она продлится два дня и соберет, как ожидается, больше 20 тысяч гостей и инвесторов со всего мира. Свои проекты в разных областях покажут порядка 2,6 тысячи небольших и начинающих компаний.

«Мы поддерживаем предпринимательскую деятельность начинающих экспортеров и готовы помогать им на всех этапах становления бизнеса. Выставка в Хельсинки – хорошее подспорье и площадка для презентации перспективных идей. Тем более Финляндия – крупный потребитель столичных товаров и разработок. За первые девять месяцев 2018 года объем высокотехнологичного экспорта московских компаний в эту страну достиг почти 50 миллионов долларов», – сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Среди инновационных решений в медицинской отрасли, представленных столицей на SLUSH 2018 – комплексное решение для специалистов по нейрореабилитации SensoRehab, программный комплекс для обработки и анализа сигнала электрокардиограммы SENCE2BEAT, децентрализованная платформа записи на прием к врачу и обмена медицинскими данными Med.me.

Среди необычных экспонатов Москва представила детский активный протез кисти и предплечья «КИБИ». Ребенок сам может выбрать дизайн протеза, цвет или даже стилизацию под супергероя. Для безопасности детей и пожилых людей московские разработчики создали умные часы-телефон и кулон Aimoto с возможностью вызова экстренной помощи через сервис «Кнопка жизни».

Также среди столичных стартапов представлена единственная в мире сеть Samocat Sharing. Владелец франшизы данной сети через личный кабинет может отслеживать все поездки и транзакции, управлять своими станциями и тарифами, смотреть аналитику по поездкам и выручке.