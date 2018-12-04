РИАМО - 4 дек. Специалисты Роскомнадзора занесли в Единый реестр запрещенной информации и лишили домена сайт, где предлагались интим-услуги несовершеннолетних, сообщает во вторник Газета.ru.

Ранее московские следователи обратили внимание на портал с детской одеждой, где, в том числе, посетителям предлагали «аренду детей для занятия проституцией».

«После уведомления Роскомнадзора регистратором доменных имен REG.RU в течение нескольких часов было прекращено делегирование доменного имени сайта», — говорится в сообщении.

На портале были опубликованы порнографические описания детей от пяти до восьми лет. В надзорном ведомстве решили, что цель данного сайта - «создание мотивации к вступлению в интимные отношения с несовершеннолетними».

В РФ будут блокировать интернет‑сообщества, склоняющие детей к противоправным действиям>>