РИАМО - 4 дек. Специалисты Роскомнадзора занесли в Единый реестр запрещенной информации и лишили домена сайт, где предлагались интим-услуги несовершеннолетних, сообщает во вторник Газета.ru.
Ранее московские следователи обратили внимание на портал с детской одеждой, где, в том числе, посетителям предлагали «аренду детей для занятия проституцией».
На портале были опубликованы порнографические описания детей от пяти до восьми лет. В надзорном ведомстве решили, что цель данного сайта - «создание мотивации к вступлению в интимные отношения с несовершеннолетними».
В РФ будут блокировать интернет‑сообщества, склоняющие детей к противоправным действиям>>
Нужно ли пожизненно сажать в тюрьму за педофилию?
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии