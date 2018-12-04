РИАМО - 4 дек. Поднимать стоимость парковки нужно только на самых востребованных участках столичных улиц, а также необходимо предоставлять москвичам альтернативу в виде комфортного общественного транспорта, сообщил блогер и урбанист Илья Варламов.

Парковка на самых загруженных улицах центра Москвы подорожает до 380 рублей в час и станет платной по воскресеньям. Также с 15 до 5 минут сокращается время бесплатной парковки. Это позволит освободить до 20% парковочных мест.

«Цена за парковку, где она должна быть выше, где ниже, это должно зависеть от спроса. С помощью взимания платы нужно пытаться уравновесить спрос и предложение. Поэтому повышать стоимость надо. Поможет ли это побороться с пробками? Это комплексная задача. Одними запретами и повышением стоимости парковки эту проблему не решить», - сказал Варламов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что властям надо предоставить москвичам альтернативу в виде комфортного городского транспорта.

Новые правила пользования платными городскими парковками вступят в силу с 15 декабря. При изменении правил власти города исходили из загруженности улиц и приоритетного права использования парковок местными жителями.

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