РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 дек. В следующем году в микрорайонах Балашихи планируют капитально отремонтировать около 50 дорожных участков, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В 2019 году в Балашихе мы продолжим масштабные работы по ремонту муниципальных дорог. Перечень адресов уже сформирован. Планируем отремонтировать 49 дорог. Как и в 2018 году, большую часть дорог отремонтируют в частном секторе, а также в отдаленных микрорайонах Балашихи», – сказал глава городского округа Сергей Юров.

Он добавил, что дороги отремонтируют в микрорайонах Салтыковка, Кучино, Павлино, Купавна, Саввино, Заря, в кварталах Абрамцево, Безменково, Новском, на улицах Никольской, Богородской, Рождественской и других.

В 2018 году отремонтировали 53 муниципальные дороги общей протяженностью около 40 километров.