РИАМО - 4 дек. Сотрудники Домодедовской таможни задержали 52-летнего гражданина Бельгии, который незаконно перевозил шкуру крокодила, в отношении него возбудили дело об административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

Бельгиец был задержан при проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших из Папуа Новой Гвинеи транзитом через Катар рейсом Доха-Москва.

«Пассажир проследовал на «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе досмотра багажа обнаружена шкура редкой рептилии. В своих объяснениях гражданин заявил, что съел крокодила, а шкуру везет в подарок друзьям», — говорится в сообщении.

По результатам таможенной экспертизы было определено, что представленный на исследование товар – это дериват – фрагмент шкуры (брюшной части) нильского крокодила. Данный вид включен в I приложение Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Стоимость шкуры на внутреннем рынке РФ составляет более 400 тысяч рублей.

В отношении бельгийца возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и статьи 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в Российской Федерации <…>». Товар изъят, дело находится на рассмотрении.